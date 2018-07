Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a caracterizat intalnirile in curs de desfasurare dintre cele doua parti ca fiind pozitive, insa nu a dorit sa comenteze in legatura cu informatiile recente aparute in mass-media din SUA potrivit carora Coreea de Nord incearca sa ascunda o parte din arsenalul…