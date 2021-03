Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea discutiilor de la Anchorage, Alaska, care au avut loc dupa vizite ale oficialilor americani la aliatii din Japonia si Coreea de Sud, a avut loc un val de actiuni ale Washingtonului, care au aratat ca adopta o pozitie dura fata de Beijing. "Vom ... discuta preocuparile noastre profunde fata…

- Actiunile Chinei "ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, in deschiderea unei intalniri de doua zile cu omologii sai chinezi in Alaska, noteaza AFP preluat de agerpres. "Vom discuta despre ingrijorarile…

- Acțiunile Chinei „amenința ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea globala”, a declarat joi ministrul de externe american Antony Blinken la deschiderea unei întâlniri de doua zile cu omologii sai chinezi din Alaska, potrivit AFP.„Vom discuta preocuparile…

- Secretarul american de Stat, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Japonia, a criticat, marti, China pentru folosirea pe scara larga a ”fortei si constrangerii” pe scena internationala, avertizand ca Statele Unite vor raspunde, daca va fi necesar, transmite CNBC. Citește și: Decizie cu parfum…

- Șeful diplomației SUA, care s-a aflat, marți, la Tokyo, in cadrul primului sau turneu in Asia, a avertizat China impotriva utilizarii „constrangerii și agresivitații” sub rezerva unor represalii din partea Statelor Unite. Antony Blinken, care va fi miercuri la Seul, urmeaza sa se intalneasca, joi, cu…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat sâmbata ca se deplaseaza în Asia pentru a discuta cu aliatii SUA despre modalitatile de consolidare a cooperarii militare în regiune pentru a crea o "descurajare credibila" împotriva Chinei, informeaza AFP și Agerpres. Lloyd…

- Parlamentul chinez a aprobat joi un proiect de lege care modifica sistemul electoral al Hong Kong-ului, reducând și mai mult reprezentarea democratica în instituțiile orașului și introducând un nou mecanism de a verifica loialitatea politicienilor fața de Beijing, relateaza CNBC.Masurile…

- Seful diplomatiei chineze si un consilier de stat de la Beijing se vor intalni cu oficiali americani in Alaska la 18 si 19 martie, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei, dupa un anunt al secretarului de stat american Anthony Blinken, relateaza Reuters. …