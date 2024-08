Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a emis un ordin ca Iranul sa loveasca direct Israelul, ca represalii pentru uciderea la Teheran a liderului Hamas, Ismail Haniyeh, relateaza New. York Times,...

- Secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, a acuzat, miercuri, Israelul ca aplica „o politica nesabuita” si ca ignora „consecintele grave” care ar putea afecta Orientul Mijlociu „ca urmare a actiunilor sale” in urma asasinarii la Teheran a liderul politic al gruparii teroriste Hamas, Ismail…

- Asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, a declanșat un val de reacții vehemente și proteste in intreaga lume musulmana și dincolo de ea. Incidentul, produs in Teheran și atribuit Israelului, a generat o creștere a tensiunilor in Orientul Mijlociu, atragand condamnari din partea țarilor și organizațiilor…

- Reactii de indignare, in mare parte ale unor sustinatori ai Hamas in lumea musulmana, dar si din China sau Rusia, au urmat dupa moartea liderului politic al miscarii islamiste, Ismail Haniyeh, ucis miercuri intr-o lovitura aeriana la Teheran, relateaza AFP.

- Moartea liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, intr-un atac la Teheran, i-a facut pe locuitorii din Gaza sa se gandeasca cu ingrijorare la soarta Fasiei, acum ca aceasta se afla doar in mainile liderului organizatiei din enclava, radicalul Yahya Sinwar

- Statele Unite au efectuat marti o lovitura in Irak in legitima aparare, au declarat oficiali americani pentru Reuters, in timp ce tensiunile regionale au crescut dupa o lovitura aeriana israeliana in Beirut in care Israelul a spus ca l-a ucis pe cel mai important comandant al Hezbollah, urmata, miercuri…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis miercuri in Iran, au anunțat gruparea militanta palestiniana Hamas și Gardienii Revoluției de elita ai Iranului in declarații separate, citate de Reuters. Facțiunea islamista a deplans moartea lui Haniyeh, despre care a spus ca a fost ucis intr-un „raid sionist…