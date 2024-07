Stiri pe aceeasi tema

- Conform Ministerului rus al Apararii, in timpul convorbirii dintre Andrei Belousov și Lloyd Austin "a fost abordata problema prevenirii amenințarilor la adresa securitații și a reducerii riscului unei posibile escaladari".Convorbirea a avut loc la initiativa Rusiei, a precizat sursa citata.O purtatoare…

- Rusia va actiona pentru a contracara desfasurarea de rachete cu raza lunga de actiune planificata de Statele Unite in Germania, a transmis joi Moscova, care considera actiunile NATO drept o amenintare grava la adresa securitatii sale nationale, relateaza Reuters, scrie news.ro.

- Rusia va dezvolta un raspuns militar la planul Statelor Unite de a desfasura rachete cu raza lunga de actiune in Germania, a declarat joi viceministrul de externe Serghei Riabkov, citat de presa oficiala de la Moscova, potrivit Reuters, conform AGERPRES.

