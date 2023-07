Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a solicitat secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, sa ramana in aceasta functie pentru inca un an, au relatat vineri media norvegiene, potrivit AFP. Numit la 1 octombrie 2014 pentru un mandat de patru ani, norvegianul Stoltenberg (64 de ani) a efectuat deja…

- Ucraina nu va fi invitata in timpul Summitului de la Vilnius din 11-12 iulie sa adere la NATO, a anuntat vineri, 16 iunie, șeful Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres. El a precizat ca organizația doreste sa organizeze cu aceasta ocazie prima reuniune…

- Germania isi va muta sistemul de aparare antiracheta Patriot stationat in prezent in Slovacia catre Lituania pentru a proteja un summit NATO programat pentru iulie la Vilnius, a declarat Ministerul Apararii al tarii intr-un comunicat, citat vineri de Reuters.

- Guvernul Germaniei a raspuns favorabil cererii Aliantei Nord-Atlantice si va furniza un sistem antiaerian si antibalistic Patriot pentru protejarea summitului NATO programat in iulie la Vilnius, in Lituania.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

