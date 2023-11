Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția se reunește, la aceasta ora, pentru a discuta mai aprofundat, inainte ca legea pensiilor sa intre pe traseul parlamentar.Combaterea evaziunii prin digitalizare este o soluție de creștere a veniturilor la buget și, implicit, pentru acoperirea majorarilor de pensii. Cu asta, liberalii sunt de…

- Guvernantii au discutat deja despre bugetul de anul viitor. Liberalii discuta si vineri, la Sinaia. Banii vor fi alocati in functie de proiectele de investitii. Prioritare vor fi cele din infrastructura, mediul rural, dar și plata salariilor cadrelor didactice.

- Au inceput discuții in guvern și in coaliție despre bugetul anului viitor. Premierul a anunțat ca banii vor fi alocati in funcție de proiectele de investiții. Prioritare vor fi cele din infrastructura și din mediul rural, dar și plata salariilor cadrelor didactice.

- CELE MAI CONTROVERSATE TAXE, PE MASA COALIȚIEI- eliminarea facilitaților fiscale (IT, construcții, agricultura)- impozit pe profitul bancilor- noi cote de impozitare pentru microintreprinderi- taxa de 1% pentru multinaționale- 0,3 % pentru cladiri rezidențiale - 500.000 euro- 0,3% mașini - 75.000 euroSursa:…

- Liderii PNL au votat luni in majoritate ca sunt de acord cu asumarea raspunderii guvernului Ciolacu pentru pachetul de masuri fiscale privind deficitul bugetar, au declarat surse liberale pentru protv.ro. In ședința Biroului Politic Național (BPN), 50 de liberali au votat ”pentru”, 4 ”impotriva”, iar…

- Liberalii au intrat, luni dimineața, in ședința de urgența in timp ce in Coaliție mocnește un nou scandal pe tema masurilor fiscale. Membrii partidelor se plang ca, deși mai sunt cateva ore și incepe noua sesiune, inca nu știu cum va arata proiectul pe care Guvernul din care fac parte trebuie sa iși…

- Liderii coaliției de guvernare de la PSD și PNL se vor reuni intr-o ședința a Coaliției, de la ora 17.00, dupa un weekend cu ședințe prelungite la fiecare dintre partide, acolo unde s-au lansat atacuri extrem de dure.Citește și: Discuții aprinse in PNL pe tema masurilor fiscal-bugetare: Marcel Boloș…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, este și el prezent la aceasta intalnire și le ofera mai multe detalii liberalilor despre masurile care ar urma sa fie luate.Ieri, in ședința similara de la PSD, Marcel Ciolacu nu a prezentat prea multe informații despre masurile fiscale care ar urma sa fie luate,…