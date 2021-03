Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca vacanța de primavara va fi prelungita cu trei saptamani, in acest an școlar, dupa evoluția nefavorabila a pandemiei de coronavirus. Ministrul Educației a decis ca vacanța sa cuprinda sarbatorile pascale ale catolicilor și ortodocșilor, elevii urmand a sta acasa intre 2…

- Structura anului școlar 2021-2022. Ministerul Educației a postat structura anului școlar, dar cu mici modificari fața de anii anteriori. Acum elevii nu vor mai avea vacanța intersemestriala, aceasta va fi comasata cu cea de Craciun. Prin…

- Ordinul prin care a fost aprobata structura anului școlar 2021 – 2022 a fost publicat, marți, in Monitorul Oficial. Calendarul valabil din septembrie prevede mai multe modificari, fața de ultimii ani.

- Consiliul National al Elevilor a anuntat ca nu este de acord cu structura anului scolar 2021-2022, aprobata de Ministerul Educatiei, sustinand ca organizarea cursurilor pana la mijlocul lunii iunie afecteaza direct calitatea actului educational, in conditiile in care cele mai multe unitati de invatamant…

- Consiliul National al Elevilor acuza Ministerul Educatiei ca a aprobat structura anului scolar 2021 - 2022 fara a tine cont, de opiniile reprezentantilor societatii civile. Elevii propun&...

- Structura anului școlar 2021 – 2022 s-ar putea sa arate diferit fața de anii anteriori. Ministerul Educației ia in considerare comasarea a doua vacanțe. CUM explica decizia: In momentul de fața, structura anului școlar 2020 – 2021 arata așa: Doua semestre, 34 de saptamani, dupa cum urmeaza: Semestrul…

- Elevii vor incepe, cel mai probabil, școala in format clasic odata cu semestrul al doilea, pe data de 8 februarie 2021, iar prima vacanța programata, potrivit structurii anului școlar, va fi luata in data de 2 aprilie, inainte de Paștele catolic. Structura anului școlar in semestrul al doilea: Vacanta…

- Consiliul Național al Elevilor cere oficial Ministerului Educației sa descentralizeze decizia privind deschiderea școlilor, in funcție de rata incidenței de COVID-19 la nivel local. Solicitarea vine in contextul in care noul Guvern nu a anunțat clar nici pana acum care este modalitatea in care elevii…