Stiri pe aceeasi tema

- Este primul lot de tancuri occidentale livrate Kievului, iar oficialii ucraineni și occidentali spera ca aceste arme moderne vor ajuta forțele Ucrainei sa reziste ofensivei ruse și sa lanseze propriile contraofensive, scriu Deutsche Welle și site-ul televiziunii publice poloneze TVP. Polonia a confirmat…

- Uniunea Europeana vrea sa pregateasc 30.000 de soldați ucraineni, dublu fața de obiectivul inițial, cu scopul de a ajuta Kievul sa faca fața invaziei ruse, a anunțat, miercuri, un responsabil european. Cei 27 au pus la punct anul trecut, in luna noiembrie, un program vizand pregatirea inițial a 15.000…

- Ministrul ucrainean de externe a declarat miercuri ca i-a multumit omologului sau polonez, intr-o convorbire telefonica, pentru ca a deschis calea in ceea ce priveste promisiunea de a oferi tancuri de lupta Leopard 2 si a sugerat ca urmatoarea etapa in ceea ce priveste cererile Kievului in materie de…

- Posibila livrare de tancuri de lupta Ucrainei de catre Washington va fi o ”alta provocare flagranta” impotriva Rusiei, a declarat miercuri, 25 ianuarie, Anatoli Antonov, ambasadorul rus in SUA, citat de Reuters și Agerpres. ”Este evident ca Washingtonul incearca intentionat sa ne provoace o infrangere…

- Guvernul german a respins in mod oficial cererea Varșoviei de a negocia despagubiri pentru daunele suferite de Polonia in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat Ministerul polonez de Externe, potrivit AFP, preluata de Agerpres. „Potrivit guvernului german, problema reparațiilor și a despagubirilor…

- Armata ucraineana a primit un nou lot de tancuri din partea unei țari membre a UE, vehiculele de lupta slovene M-55 S1 fiind acum vazute in dotarea forțelor armate ale Kievului. Mai multe fotografii in acest sens au fost distribuite de pagina Ukraine Weapons Tracker , administratorii sai notand ca,…

- Compania Transneft din Rusia sustine ca a primit cereri din partea Poloniei si Germaniei pentru a le livra petrol in 2023, dar aceste afirmatii au fost infirmate ulterior de cele doua tari care au spus ca, dimpotriva, intentioneaza sa renunte la petrolul rusesc, relateaza Reuters, potrivit news.ro.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Olaf Scholz au temperat joi sperantele Ucrainei de a primi sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care Berlinul este dispus sa le furnizeze Poloniei, dar nu si Kievului, scrie Agerpres citand agențiile de presa EFE si DPA.“Trebuie…