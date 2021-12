Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova efectueaza o vizita oficiala in Romania la invitația prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca.Potrivit programului, la ora 10:30 va avea loc intampinarea de catre premierul Nicolae-Ionel Ciuca a prim-ministrului Republicii Moldova - Natalia Gavrilița și ceremonia cu garda de…

- Republica Moldova se bucura in Romania de o susținere transpartinica, iar in programul de guvernare al noului Executiv de la București se regasesc proiecte ce vizeaza imbunatațirea calitații vieții cetațenilor din Republica Moldova. Asigurarile sunt date de ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat pe Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare trimisa sambata, pentru investirea in functia de prim-ministru al guvernului roman, a informat seful biroului de presa al lui Orban, potrivit agentiei MTI. In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat ca, in pofida provocarilor…

- Taxele de telefonie mobila dintre Republica Moldova și Romania ar putea fi curand eliminate. Despre asta a anunțat prim-ministra Natalia Gavrilița, care a precizat ca intre reprezentanții celor doua state ar exista discuții cu privire la plațile de roaming, transmite Știri.md. „Suntem…

- Anunțul a fost facut joi de Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, care a amintit și de ajutorul venit din partea Austriei. La acestea se adauga 200 de concentratoare de oxigen provenite din rezerva medicala strategica rescEU gazduita de Tarile de Jos, 50 de concentratoare de oxigen provenite…

- In Israel a fost confirmat primul caz de Delta Plus, subvarianta a Delta, care provoaca o mare ingrijorare, a anunțat dr. Herman Berkovits, medicul fostului premier Netanyahu. In aceste condiții, Israelul se pregatește intens pentru a face fața valului al cincilea al pandemiei. ”Deja știe toata lumea…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, a fost primit, miercuri dimineata, de ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca și urmeaza sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis. Temele aduse in discuție vor fi situația de securitate din zona Marii Negre, temele reuniunii miniștrilor…

- Procuratura italiana investigheaza cauzele prabușirii avionului pilotat de afaceristul Dan Petrescu langa Milano. Miliardarul a murit alaturi de soție, copilul lor, și de alte 5 persoane. Cutia neagra a aparatului a fost gasita. La 5 minute dupa decolare, aparatul de mici dimensiuni a lovit o cladire…