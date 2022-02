Discuții pentru negocieri de pace între Rusia și Ucraina. Unde ar putea să aibă loc tratativele Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pare dispus sa inceapa negocieri de pace cu Rusia sau pentru un eventual armistițiu, in condițiile in care Kievul este sub asediu, fiind atacat din toate parțile. Primele discuții pe aceasta tema au fost deja lansate, chiar daca pentru moment nu s-a ajuns la un acord. In timp ce rușii prefera o intalnire la Minsk, președintele ucrainean alege Ierusalimul. Se vehiculeaza, insa, și numele altor capitale, cum ar fi Budapesta sau Varșovia, și unde cele doua parți s-ar putea așeza la masa tratativeor. „Presedintele ucrainean considera ca Israelul este singurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

