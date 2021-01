Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca reprezentantii sindicatelor din educatie, ai elevilor si ai parintilor doresc redeschiderea scolilor pe data de 8 februarie, insa ‘sub rezerva’ evolutiei epidemiologice. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut joi consultari cu reprezentantii…

- Ministrul Educației a inceput astazi o serie de consultari cu sindicatele din invațamant, cu asociatiile studenților, cu Consiliul Național al Elevilor, cu Consiliul Național al Rectorilor și cu Federația Naționala a Asociațiilor de Parinți. El a anunțat concluziile la care s-a ajuns. „Cinci…

- Ministrul Educației a purtat joi discuții cu reprezentanții din domeniul invațamantului și cu reprezentanții elevilor și studenților. Discuțiile au vizat in mode special decizia de redeschidere a școlilor. „S-a reiterat dorința de redeschidere a școlilor in data de 8 februarie”. a declarat Sorin Cimpeanu.…

- In condițiile in care peste 20% dintre unitațile școlare din Romania și-au modificat scenariul inițial in care au inceput noul an școlar, 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin sau nu dețin toate resursele materiale necesare invațamantului online. Salvați Copiii Romania, alaturi…

- Peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online, arata un studiu realizat de Salvați Copiii Romania, alaturi de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Consiliul Național al Elevilor și Federația Naționala a Asociațiilor de Parinți – Invațamant Preuniversitar.

- Un studiu realizat de Salvați Copiii Romania demonstreaza faptul ca peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online. La fel de grav este faptul ca 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau total resursele materiale necesare invațamantului online, potrivit Mediafax.Studiul…