Stiri pe aceeasi tema

- Romania mizeaza pe susținerea Spaniei pentru aderarea la Schengen, insa intrarea in spațiul european de libera circulație este inca departe. Subiectul nu si-a facut loc pe agenda Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne. Lucian Pirvoiu urmarește discuțiile de la Bruxelles.

- Liderul PMP Eugen Tomac a precizat ca a primit de la comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson o scrisoare prin care recunoaste ca Romaniei i-a fost facuta o mare nedreptate cu privire la aderarea la spatiul Schengen si ca lucreaza alatura de presedintia suedeza pentru ca acest demers…

- Ministrul bulgar de Interne, Ivan Demergiev, a declarat luni, 16 ianuarie, ca „sunt optimist ca vom intra in spațiul Schengen la inceputul celei de-a doua jumatați a acestui an”, in timp ce ministrul de externe de la Sofia, Nikolay Milkov, a avansat data de 1 octombrie 2023, a informat agenția bulgara…

- ”Cred ca ne trebuie o schimbare de strategie, in sensul in care trebuie sa fim mai ofensivi in a prezenta argumentele privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Trebuie in acelasi timp sa ne coordonam mai bine cu partea bulgara, sa ne coordonam mai bine cu Executivul european si sa subliniem de…

- „Am avut o așteptare ca in 8 decembrie in Consiliul JAI sa primim acordul la aderarea in Spațiul Schengen. Nu s-a intamplat, desi Romania indeplinea de drept toate cerintele acquis-ului Schengen. Asta pot va spun ca nu ne-a dezarmat. Pot sa afirm ca mai abitir vom continua sa menținem dialogul și sa…

- „In cadrul reuniunii pregatitoare a Consiliului European organizata de Partidul Socialiștilor Europeni (PES) am mulțumit in numele Partidului Social Democrat tuturor șefilor de stat și de guvern, dar și comisarilor social-democrați din Uniunea Europeana pentru sprijinul acordat in vederea aderarii Romaniei…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 12 decembrie 2022, la Bruxelles, o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea parții austriece,…