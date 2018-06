Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Ana Birchall a solicitat, marti, in cadrul intrevederii avute la Palatul Victoria cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, sprijinul partii americane pentru aderarea Romaniei la programul Visa Waiver si a multumit pentru sprijinul…

- Asistentul secretarului de Stat al SUA, Wess Mitchell, s-a intalnit, marti dimineata, cu mai multi membri ai Guvernului, in cadrul reuniunii „Plenare a Dialogului Strategic Romania – Statele Unite ale Americii“, sedinta co-prezidata de vicepremierul Ana Birchall. Pe ageda discutiilor au fost teme ca…

- In data de 19 iunie 2018 va avea loc, la București, Reuniunea Anuala a Dialogului Strategic Romania – Statele Unite ale Americii. Agenda discuțiilor va include subiecte privind securitatea regionala și cooperarea economica. Delegațiile vor fi conduse de Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea…

- Guvernul a discutat, in sedinta de vineri, in prima lectura, un act normativ referitor la programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "A fost o prima lectura a unui act normativ privitor la programul 'Investeste in tine'", a declarat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca statul nu poate sa fie complet detasat de ce se intampla cu banii cetatenilor de la Pilonul 2 de pensii, adaugand ca nu a discutat despre acest subiect cu premierul Viorica Dancila la intalnirea pe care a avut-o cu aceasta la Palatul…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Seful ANAF, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o discutie de aproximativ o ora in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament, ca au discutat aspecte tehnice legate de declaratia unica, relateaza Romania TV." Am discutat cu Liviu Dragnea n.r. aspecte strict tehnice despre declaratia unica, de exemplu ...…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…