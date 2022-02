Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Rusia nu se asteapta la progrese decisive de la discutiile de luni dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron, dar crede ca Macron va propune modalitati de atenuare a tensiunilor in Europa, a declarat Kremlinul, citat de Reuters, scrie AGERPRES.Criza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si președintele francez, Emmanuel Macron, au discutat, joi, despre Ucraina si in special despre ''garantii de securitate'' cerute de Moscova, in cadrul celei de-a treia convorbiri telefonice din aceasta saptamana pe acest subiect, a indicat

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, potrivit Reuters. “Peste 100.000 de militari…

- Marginalizarea UE in discuțiile privind securitatea din Ucraina și Europa in general, scrie Financial Times , a evidențiat lipsa unei voci puternice a blocului comunitar pe tema politicii externe, o problema care ține de diviziunile interne pe tema propriei strategii de aparare. UE a cerut un loc la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marți ca e nevoie de „un proces de aplanare” a tensiunilor cu Rusia, sugerand ca dialogul cu Moscova ar trebui purtat in „formatul Normandia”. Declarația a venit chiar in timp ce presedintele american Joe Biden discuta cu omologul sau rus, Vladimir Putin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…