- Solicitantii persoane fizice au generat 24.014 de vouchere, astfel: 13.978 vouchere pentru laptopuri; 10.036 vouchere pentru tablete. Valoarea voucherelor este de 500 de lei pentru laptopuri si de 300 de lei pentru tablete.Voucherele generate in aceasta etapa vor fi aprobate in sedinta Comitetului de…

- Rabla pentru Electrocasnice 2022: Bugetul de 25 de milioane de lei alocat primei etape, epuizat in aproximativ doua ore si jumatate Rabla pentru Electrocasnice 2022: Bugetul de 25 de milioane de lei alocat primei etape, epuizat in aproximativ doua ore si jumatate Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a transmis un mesaj inedit pentru cei care doresc sa se angajeze in primarie. Lucian Harșovschi ii indeamna pe cei care vor sa se inscrie la concursurile pentru posturile de munca disponibile in cadrul primariei sa solicite in mod clar ce salariu net vor primi.…

- Consiliul Judetean Valcea s-a asociat cu Primaria Vaideeni pentru realizarea unui parc de aventuri in comuna situata in zona cunoscuta ca Oltenia de sub munte, consilierii votand si alocarea din bugetul judetului a banilor necesari pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice in vederea obtinerii…

- Dupa 2 ani de pauza impusa de pandemie, Cupa Tymbark Junior iși reia activitatea. Peste 100 de elevi cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani, participanți la viitoarea ediție a competiției, au participat, in sala de sport din Vatra Dornei, la un antrenament alaturi de trei nume importante din fotbalul…

- Subprefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a participat astazi, 18 mai 2022, la intalnirea de lucru care s-a desfașurat la Miercurea Ciuc privind constituirea Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Centrala. Cu ocazia acestui eveniment organizat de Agentia Nationala a Zonei Montane din cadrul…

- Un incendiu de proporții a izbucnit noaptea trecuta la șase hale de depozitare, in cartierul Roșu din Vatra Dornei, informeaza ISU Suceava. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1000 mp, cu pericol de propagare la vecinatati. Intervin pompieri militari de la subunitatile din judet (Vatra…

- 55% dintre angajați se așteapta sa primeasca o prima de Paște de la angajator și aproape jumatate dintre ei spera sa fie in bani. Pentru 1 din 5, prima este esențiala pentru cumparaturile pascale, potrivit unui studiu BestJobs. Spre deosebire de ultimii doi ani, anul acesta angajații sunt liberi sa…