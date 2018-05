Discutii la Parlament. Dancila si Isarescu, in biroul lui Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Discuții importante au loc la Parlament, in biroul președintelui Camerei Deputaților. Acolo se afla și premierul, dar și guvernatorul BNR. Andreea Dumitrescu urmarește ce se intampla acolo.

- La ora transmiterii acestei știri are loc o intalnire de gradul zero intre reprezentanții coaliției de guvernare și conducerea Bancii Naționale.Guvernatorul BNR Mugur Isarescu și prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, au ajuns in biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaților.…

- Imediat dupa ce ședința de guvern s-a terminat, premierul Viorica Dancila a plecat la Parlament unde a intrat in biroul lui Liviu Dragnea. In jurul orei 17.00, la Palatul Victoria, urmeaza sa aiba loc o intalnire intre premier și guvernatorul BNR, la care participa și ministrul Finanțelor și prim-viceguvernatorul…

- La cateva saptamani de la preluarea noii sale functii, cea de sef al Fiscului, Ionut Misa a facut o vizita la Parlament. Fostul ministru al Finantelor s-a oprit, marti, pret de cateva zeci de minute, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Unde au discutat, intre altele, despre Declaratia…

- Seful ANAF, Ionut Misa, a avut, miercuri, o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la biroul acestuia de la Camera Deputatilor, fostul ministru al Finantelor sustinand ca unul dintre subiectele abordate a fost legat de declaratia unica.

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a întâlnit, miercuri, cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la biroul acestuia de la Camera Deputatilor.

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Eugen Teodorovici a demis 24 de sefi din ANAF, ministrul Finantelor Publice a ajuns in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor.Miercuri, 28 martie, ministrul Teodorovici a iesit din plenul Senatului si s-a indreptat spre biroul liderului PSD de…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…