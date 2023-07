Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu vrea dreptate in cazul azilurilor groazei și anunța demiteri pe banda rulanta. Chiar de maine vor incepe controalele in toata țara, a declarat premierul dupa ședința de urgența de la Guvern. Potrivit unor surse, șefii a cinci instituții cheie in gestionarea centrelor au fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu.Ca urmare a unei ședințe la Guvern, Marcel Ciolacu a cerut și ”decapitari”. Urmeaza sa fie zburat din funcție și…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu. „Nu am nicio mila pentru ticaloșii care au creat aceste azile ale groazei”, a spus premierul. Marcel Ciolacu a organizat…

- Premierul Marcel Ciolacu are in Guvern doi miniștri implicați indirect in scandalul ,,azilele groazei”, cu unul dintre ei lucreaza, respectiv Marius Budai, ministrul Muncii, pus sa se ocupe de demisii și controale, iar Gabriela Firea, acuzata ca apropiații ei sunt implicați direct in acest scandal și…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii.In cadrul intalnirii vor avea loc discutii in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile.Potrivit unui comunicat al Guvernului, la discutii vor participa ministrul Muncii si Solidaritatii…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire cu mai mulți miniștri și reprezentanți ai unor instituții pentru a discuta despre caminele unde batranii erau maltratați.Intalnirea de lucru va incepe la ora 14.00 și premierul i-a convocat pe Marius Budai (ministrul Muncii și Solidaritații…

- “Azilele groazei”. Guvernul a anunțat ca duminica la ora 14.00 va fi o intalnire de lucru cu Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Alina Gorghiu, ministrul Justiției, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat pentru, maine, la Guvern, o intalnire cu mai mulți miniștri și cu șefii instituțiilor de control, dupa situația descoperita la cele 3 camine din Ilfov, anchetate de DIICOT pentru tratamentele inumane la care erau supuși beneficiarii acestora: batrani și persoane…