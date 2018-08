Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, care va efectua o vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, in cursul dupa amiezii, ministrii Fifor si Williamson se vor deplasa in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- Premierul Viorica Dancila spune ca intalnirea pe care a avut-o miercuri cu presedintele Klaus Iohannis face parte din mecanismul de cooperare institutionala intre Executiv si Administratia Prezidentiala. Dancila a amintit, la inceputul sedintei de Gvuern de joi, ca a discutat cu seful statului despre…

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)

- Relatiile foarte bune de cooperare in domeniul apararii, cu accent pe contributia militara britanica in Romania, s-au aflat, vineri, pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si secretarul britanic al apararii, Gavin Williamson. Bilaterala Romania - Marea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a discutat, luni, cu omologul sau elen, Panos Kammenos, pe tema consolidarii relatiilor de cooperare in domeniul apararii dintre Romania si Grecia, se arata intr-un comunicat de presa transmis de MApN. Potrivit sursei citate, cei doi ministri au trecut in revista…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie este unul important in domeniul militar, a scris marti, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la finalul unei intrevederi avute cu loctiitorul reprezentantului permanent al Marii Britanii la NATO, Nick Pickard. "Apreciez contributia…