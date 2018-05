Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ofera un buget record pentru sanatate și locuinte pentru medici. Municipalitatea a oferit, astfel, domeniului sanatatii un buget record, de 111 milioane de euro, suma care reprezinta, comparativ cu ultimii cinci ani, o dublare sau chiar triplare a fondurilor alocate spitalelor, potrivit…

- Primaria Capitalei vrea sa solicite Guvernului transmiterea in subordinea sa a Podului Constanta, pentru a-l reabilita, un proiect de hotarare in acest sens fiind introdus pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza news.ro.Proiectul…

- Primaria Capitalei va incepe procedura de achizitie a 500 de apartamente si garsoniere, reprezentand locuinte de serviciu pentru medicii si asistentele care lucreaza in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- MM Stoica recunoaște ca FCSB n-a gasit inca un mijlocaș inchizator care sa fie "perechea" lui Mihai Pintilii in fața apararii. Nicolae Dica ii are acolo pe Dragoș Nedelcu, Lucian Filip și Ovidiu Popescu, insa niciunul dintre cei trei n-a dat randamentul așteptat. "Principala problema pe care o avem…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit doua infractiuni de luare de mita, in perioada exercitarii functiei ministeriale. Spaga din dosarul in care mai e anchetat si Cristian Boureanu…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta in sedinta de joi propunerea Primariei Capitalei privind investitiile in reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului Bucurest, lucrari care vor dura pana in 2030.

- Publicația britanica The Guardian l-a citat pe Siegfried Mureșan cu privire la soarta celor 100 de milioane de euro drept asistența macro-financiara pentru Republica Moldova din partea UE. Potrivit eurodeputatului, fondurile vor ramane blocate pana cand guvernul va rezolva problema corupției, a scris…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.