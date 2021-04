Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a declarat marti ca se asteapta ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 sa fie demarat mai intai cu un proiect pilot la inceputul lunii iunie, astfel incat sistemul complet si reglementarile care-l insotesc sa intre vigoare la…

- Serul anti-Covid pentru animale, dezvoltat de Rusia, a fost testat pe caini, pisici, vulpi si nurci. Testele au inceput in octombrie anul trecut. Toate animalele care au primit vaccinul ar fi dezvoltat anticorpi la coronavirus, potrivit autoritatilor din Rusia, conform ph.news.yahoo.com. Totodata, inca…

- Astazi, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul: – a fost vaccinat impotriva COVID-19 – a primit…

- Proiectul la care lucreaza acum WhatsApp presupune securizarea datelor din iCloud printr-o parola pentru a fi accesate datele salvate in acel loc. Pentru ca vorbim de criptare și de securizarea prin parola, WhatsApp nu va putea sa vada datele, dar nici altcineva care obține acces la ele. Din pacate,…

- Restricțiile anti-pandemie impuse in Statele Unite ale Americii au dus la scaderea mediei zilnice a numarului de infectari cu Covid-19. Media zilnica a imbolnavirilor cu coronavirus a scazut la jumatatre fața de luna decembrie. Conform Reuters, experții atrag atenția ca masurile restrictive trebuie…

- Ungaria a inceput, de vineri, vaccinarea populației cu Sputnik V. Este prima țara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva Covid-19. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare desemnate de catre autoritati”, a anuntat intr-o conferinta…

- Republica Moldova iși va realiza campania de vaccinare nu mai devreme de anul 2023, țara fiind plasata in aceeași categorie cu o buna parte din statele africane. Potrivit unui studiu al companiei de cercetare Economist Intelligence Unit, cel mai rapid iși vor definitiva campaniile de vaccinare Uniunea…