- In dorința de a redeschide turismul și a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene, toate statele membre au agreat, miercuri, sa lanseze așa numitul “certificat verde” in aceasta vara. Decizia urmeaza sa fie negociata in detaliu luna viitoare cu deputații europeni, astfel incat pana in luna…

- Grupul Johnson&Johnson renunța deocamdata sa lanseze vaccinul anti Covid și in Europa, dupa ce In SUA au fost semnalate cazuri de cheaguri de sange dupa vaccinare. Compania subliniaza, intr-un comunicat de presa, ca sanatatea persoanelor care folosesc produsele sale este prioritatea numarul unu. Este…

- Ordonanța de urgența prin care statul interzice accesul companiilor din China și Rusia la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructura din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește ca la licitații vor putea participa doar operatori economici dintr-un stat membru…

- Stidiu, care a fost realizat pe un numar de 2.260 de participanți din Statele, confirma eficacitatea vaccinului de 100% pentru copiii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani, conform cnbc.com Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca in curand compania va prezenta autoritaților de reglementare…

- Global crude oil prices dropped approximately 1% on Monday as renewed European lockdowns may raise concerns over recovery in demand for fuel products, according to Reuters. Brent crude was down 69 cents (1.1%) at $63.84 a barrel by 07:55 GMT. U.S. oil was off by $1.03 (1.7%) at $60.39 a barrel. Both…

- VGP a pan-European developer of logistics and industrial real-estate announced on Thursday the acquisition of a new land plot of 250,000 square meters (sq m) in the northern part of Bucharest, where it plans to build a business park. The multi-tenant business park, VGP Park Bucharest, will have a total…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anunțat ca va invita opt persoane care sa i se alature pentru o calatorie pe Luna la bordul unei nave spațiale a SpaceX, compania fondata de Elon Musk, scrie BBC. El a spus ca va plati pentru intreaga calatorie, astfel incat cei care vin la bord vor zbura gratuit.…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, miercuri, ca nu exista tensiuni intre miniștrii PNL și cei ai USR-PLUS, sunt doar discuții pe diverse teme și fiecare iși prezinta punctul de vedere. “Resping aceasta speculație. Sunt discuții pe care le avem intre noi, miniștrii, sunt discuții legate de buget sau…