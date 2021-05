Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda numeroaselor „divergente”, „viziunea noastra este ca, daca liderii din Rusia și Statele Unite pot lucra in cooperare” in fața provocarilor comune, „lumea va fi un loc mai sigur”, a spus Antony Blinken in cadrul unei intalniri bilaterale cu Serghei Lavrov la Reykjavik. Unul dintre obiectivele…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, si ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, au dat asigurari miercuri in Islanda, cu ocazia primei lor intrevederi, ca sunt gata sa coopereze, schimband in acelasi timp avertismente puternice ce reflecta diferentele majore dintre cele doua tari rivale,…

- "Este clar demult pentru toata lumea ca acesta este teritoriul nostru, pamantul nostru, noi suntem raspunzatori pentru ca teritoriul nostru arctic sa fie sigur. Si tot ce face tara noastra (in Arctica) este absolut legal si legitim", a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, denuntand in mod…

- Ambasada SUA de la Moscova a anuntat vineri ca isi va relua temporar serviciile consulare pentru americani, dupa ce Rusia a decis sa amane reducerea drastica a personalului reprezentantei diplomatice americane, relateaza AFP. Anuntul survine cu cateva zile inainte de prima intalnire dintre secretarul…