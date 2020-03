Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face un apel catre liderii PNL, USR si PLUS ca, in cel mai scurt timp, sa le propuna cetatenilor o lista unica de candidati "care sa garanteze eliminarea completa a PSD din administratia locala a Capitalei". Intr-o scrisoare deschisa postata marti seara pe…

- Deputatul a explicat la Antena 3 ca prima sustinere a candidaturii sale pentru functia de primar general a venit din partea organizației USR București, urmata de o susținere PMP și culminand cu susținerea PNL. ”Cel mai important este ca ceea ce spuneam in urma cu un an cand am intrat in competiția…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, in urma unui sondaj de opinie, PNL are 30 la suta in Bucuresti si este umar la umar cu PSD. El sustine ca PNL are capacitatea de a castiga in patru sectoare, cea mai dificila situatie pentru liberali…

- Declarația lui Dan Barna vine dupa ce Claudiu Nasui, președintele USR București, a acuzat PNL și PSD de blat pe votarea bugetului capitalei: ”SCANDALOS! USL traiește! Doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea! Cei doi au votat și PUZ-ul coordonator al Sectorului 6, document care…

- Dan Barna acuza blatul intre cele doua partide, insa Reareș bogdan, prim-vicepreședinte PNL ține sa infirme acuzațiile. „Nu știu cum voi reuși sa conving ca nu exista niciun fel de blat intre PNL și PSD”.Liderul USR, Dan Barna, a atacat din nou PNL, sambata dupa-amiaza, la Digi24, spunand ca cele mai…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a lansat, joi, "un apel la unitate" partidelor de centru-dreapta sa desemneze candidati unici pentru Primaria Capitalei si primariile de sector, oferindu-se sa organizeze o dezbatere "spre a ajuta sa se realizeze acordul asupra unei candidaturi unice si de succes".…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți seara, dupa discuțiile purtate cu președintele PNL, Ludovic Orban, ca au avut in vedere „scenarii” pentru alegerile locale, o varianta fiind susținerea candidaților unici, cum este cazul in Capitala, impotriva candiatului PSD, Gabrielei Firea, anunța MEDIAFAX.Dan…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca una dintre variantele discutate cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru alegerile locale este aceea ca Alianta USR PLUS si PNL sa se prezinte cu candidati unici acolo unde situatia o impune. "Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile…