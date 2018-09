Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, fost prim-ministru, actual deputat PSD, a declarat luni ca el nu a semnat scrisoarea in care mai multi lideri ai partidului ii cer lui Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea formatiunii politice, dar a confirmat existența acesteia.

- „Functia de presedinte al partidului nu se ia cu japca”, spune Liviu Dragnea precizand ca in aproximativ doua zile se va decide daca va fi convocat un Comitet Executiv National. Reacția dura a președintelui PSD a venit in urma informațiilor ca mai mulți lideri din partid au semnat o scrisoare deschisa…

- Mai mulți lideri de organizatii judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD, Gabriel Zetea, șeful PSD Maramures. 'Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii…

- Tot mai mulți social-democrați vor ca Liviu Dragnea sa plece din fruntea partidului. In acest sens, disidenții au pregatit și o solicitare scrisa care ar fi semnata de peste 20 de organizații ale partidului. Deși planul inițial era de a o depune, vineri, la partid, contestatarii lui Dragnea s-au…

- Depinde pe cine intrebi ca sa afli cata susținere are Liviu Dragnea - cam așa stau lucrurile in partid. Potrivit unor informații obținute de Digi24, in jur de 20 de filiale PSD, adica 20 de lideri din PSD, ar fi semnat aceasta scrisoare prin care cer convocarea mai devreme a Comitetului Executiv Național,…

- Liviu Dragnea poate sa paraseasca functia de presedinte al PSD doar in urma unui Congres, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, subliniind, ca niciun scandal nu face bine partidului. Aceasta a afirmat, in legatura cu acuzatiile pe care primarul Capitalei i le-a adus presedintelui…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca, atunci cand a spus ca PSD a fost confiscat de un grup infractional organizat, “harabagiii lui Dragnea de la televiziuni” l-au insultat si etichetat ca fiind tradator si ca este cu statul paralel, informeaza News.ro. El spune ca fostii premieri Sorin Grindeanu…

- Jurnalistul Dan Tapalaga a venit cu o reacție rapida dupa condamnarea la 3 ani și șase luni de inchisoare a șefului PSD, Liviu Dragnea. „Un prim efect notabil este restabilirea increderii in justiție, dupa o serie de achitari rasunatoare și un val de atacuri menite sa o slabeasca. Ce alte consecințe…