Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va dezbate, in ședința de joi, in prima lectura, mecanismul prin care se va putea permite importul doar pe baza de autorizație pentru cantitați limitate de cereale. Masura are ca scop protejarea fermierilor romani, dupa ridicarea restricțiilor de catre Comisia Europeana.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Palatul Victoria, ca Guvernul discuta un mecanism de protecție a fermierilor romani in fața importurilor de cereale din Ucraina.„Discutam in prima lectura mecanismul prin care protejam fermierii romani și producția romaneasca de importurile de cereale din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca a discutat in weekend cu omologul ucrainean despre exportul de cereale, precizand ca, de cand Comisia Europeana a luat decizia de a nu se mai prelungi interdictia, niciun kilogram de grau nu a fost importat in Romania din Ucraina. „A fost o discutie pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu a informat luni conducerea PSD, reunita intr-o ședința BPN la sediul central, ca la Guvern se pregatește un ordin comun al ministerelor Agriculturii, Economiei și Finanțelor privind interzicerea temporara pentru o perioada de 30 de zile a importulului cerealelor ucrainene, pana…

- O alianta a fermierilor romani, nemultumiti ca interdictia pentru importurile de cereale din Ucraina nu a mai fost prelungita de Comisia Europeana, a cerut sambata guvernului sa interzica importul mai multor produse agroalimentare ucrainene. Executivul, care le-a promis deja o subventie pentru motorina…

- Dupa Ungaria si Polonia, Slovacia a anuntat vineri, 15 septembrie, prelungirea embargoului asupra cerealelor ucrainene, sfidand Comisia Europeana (CE) care anuntase anterior incetarea restrictiilor, relateaza AFP. Guvernul slovac a indicat intr-un comunicat ca a „decis sa interzica importul lor la nivel…

- Zi importanta la Guvern astazi. Premierul Marcel Ciolacu va discuta cu șefii Bancii Mondiale despre reforma pensiilor speciale, cumulul pensiei cu salariul și masurile fiscale, dar și despre negocierea cu Comisia Europeana in privința unei noi ținte pentru deficitul bugetar.

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) avertizeaza ca ruperea acordului pentru transportul cerealelor in Marea Neagra va crea o presiune suplimentara. Vor fi afectate infrastructura rutiera din Romania și Portul Constanța, care este deja aglomerat din cauza camioanelor incarcate cu cereale…