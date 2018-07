Stiri pe aceeasi tema

- Ședința-fulger a comisiei ”Iordache”. Codul penal, cu toate amendamentele adoptate, a va fi trimis la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final, acesta fiind forul decizional. Ședința comisiei speciala a fost convocata dupa doar doua ore de cand Senatul a adoptat legea, in calitate de prima…

- Sedinta Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, care are loc pentru a da un nou raport la proiectul Codului penal, care trebuie sa intre miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, a fost contestata de reprezentantii Opozitiei, pe motiv ca aceasta nu a fost convocata in mod regulamentar,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a decis joi, la dezbaterile pe marginea Codului penal, micsorarea unor termene de prescriptie a raspunderii penale.Astfel, potrivit celor adoptate, "termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt: a) 15 ani, cand legea prevede pentru…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri si dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, inaintarea unei adrese catre Comisia speciala pentru legile Justitiei prin care sa se solicite transmiterea transcriptului discutiilor purtate de membrii acestui for la intalnirea cu delegatia Comisiei de la Venetia. "Plenul…

- „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi a acestei sedinte, a mandatat presedintele Consiliului in vederea inaintarii unei adrese catre Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurea stabilitatii legislative…

- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta, luni, amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de procedura civila, care…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, se va reuni marti, de la ora 15.00, pentru a continua dezbaterile pe modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila.