- Consilierii locali timișoreni au avut de dezbatut plangerile prealabile facute de controversatul Culița Chiș, atat in nume propriu, dar și impreuna cu mai mulți colegi, prin sindicat, impotriva noii organigrame din Primaria Timișoara. Primarul Dominic Fritz a ramas ferm pe poziție și a spus ca este…

- E din nou scandal la Primaria Timișoara. Organigrama adoptata de administrația Fritz, fara consultari, se lasa cu un nou proces. Dupa ce sindicatul primariei a dat municipalitatea in judecata, aceeași mutare o face și Culița Chiș, șeful Direcției Tehnice, care prin noua organigrama ramane fara post.…

- Lovitura pentru administrația Fritz. Aflata in plin proces de reorganizare a activitații din Primaria Timișoara, in baza noii Organigrame, administrația Fritz s-a pus pe desființat direcțiile conduse de șefi din vremea administrației Robu. Unul din cei picați in dizgrația USR este Culița Chiș, șeful…

- Acuzat ca il șantajeaza pe șeful Direcției Tehnice sa plece din primarie dupa ce in presa au aparut inregistrari ale unei conversații intre cei doi, Ruben Lațcau se apara și afirma ca Culița Chiș este toxic și ca oricum va pleca la un moment dat și va fi uitat. „De cand am ajuns in administrație […]…

- Dua Lipa a fost data in judecata pentru o poza pe Instagram, dupa cum relateaza Billboard. Fotografia in cauza este din 2019 și a fost publicata de artista pe contul ei de Instagram, insa fara a avea permisiunea autorului. Plangerea depusa de avocatul care reprezinta proprietarul drepturilor de autor…

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera. Autoritatile sunt acuzate de „neglijența grava”, pentru…

- Consilierul local Simion Moșiu de la PNL a cerut, din nou, conducerii primariei, in ședința Consiliului Local Timișoara, care a avut loc marți dupa-amiaza, reabilitarea Podului Decebal. Acolo, zidurile podului au fost mazgalite cu grafitti. Insa aceasta nu ar fi singura problema. „Am primit un raspuns…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania, avocat de profesie, le-a atras atenția colegilor sai, marți dupa-masa, in plenul Consiliului Local, ca selecția expertului independent specializat in recrutarea membrilor Consiliului de Administrație de la Colterm trebuie sa fie exigenta. Roxana Iliescu…