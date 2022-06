Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion a oferit detalii surprinzatoare despre modul in care a fost oprit la intrarea in Republica Moldova, in baza unei interdicții pe care o are inca din vremea regimului Igor Dodon. Simion a afirmat ca ar fi vorbit cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu, iar acesta i-ar fi sugerat…

- Pe vremuri, cand intre București și Moscova se iveau (iar) disensiuni, incepea spectacolul apropourilor. Sovieticii bateau șaua despre Transilvania, romanii iși aminteau de Basarabia. Așa mai apareau carți despre Razboiul din Est, despre cum a fost pierdut teritoriul dintre Prut și Nistru, despre influența…

- Intrebat daca e posibila plafonarea sau reducerea TVA la unele alimente, Ciolacu a respins ideea reducerii TVA. “Nu stiu cat efect ar avea reducerea TVA, nu sunt un mare fan a…. Sa reduci de la 5% si mai mult… Adica avem o reducere de cateva zile si pe urma… Cred ca ar trebui sa intram intr-o zona…

- Jill Biden a sosit astazi in Romania. Prima-doamna a Statelor Unite a ajuns vineri dupa-amiaza la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu militarii americani, dupa care se va deplasa la București. ACTUALIZARE ORA 19:40 Prima-doamna Jill Biden a luat masa alaturi de soldații americani…

- Peste 2.000 de delegați din cele 193 de state membre ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), incluzand miniștri de resort, președinți de autoritați de reglementare, reprezentanți ai companiilor de profil, ai organizațiilor internaționale și ai mediului academic vor veni in luna septembrie,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, se declara nemultumit de pachetul social anuntat de Guvern pentru sprijinirea populatiei, spunand ca acesta este „si prea putin, si prea tarziu, si prost croit si mai e si mincinos pe alocuri". „Deci este un pachet prin care Ciolacu - care cumva vad ca ia si fata Guvernului,…

- " (...) in sfarșit, aceasta lege, care este o prioritate a Coaliției, este depusa in Parlament, și avem o majoritate care ințelege importanța acestor investiții, legea urmand sa fie adoptata cat mai repede; Proiectul asigura independența energetica a Romaniei și reduce dependența de gazul rusesc, prin…

- In perioada 14-15 aprilie 2022, la invitația ANRE Romania, o delegație oficiala a Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova condusa de domnul Veaceslav Untila, Director General, a efectuat o vizita de lucru la București.