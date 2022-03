Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a anuntat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca a discutat cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, despre prioritațile Parteneriatului Strategic dintre Romania și Turcia.

- Vicepremierul Sorin Grindeanu se afla in aceasta perioada in Turcia, pentru discuții cu oficiali guvernamental și semnarea unor protocoale de colaborare cu autoritați ale partenerilor strategici. Joi, 31 martie, Grindeanu a avut o intalnire cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ministrul…

- „Sa fie bine, sa nu fie rau” și armonia globala par a fi principalele direcții in care iși propune sa se inscrie noua grupare politica la acare a aderat, de marți, Viorica Dancila, fost premier și candidat prezidențial din partea PSD. „Este momentul chimiei politice, in care Opoziția iși da mana cu…

- A patra runda de negocieri ruso-ucrainene are loc marți, 29 martie, la Istanbul. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a invitat pe negociatori la discuții la Palatul Dolmabahce. Este a doua runda de negocieri pe teritoriul Turciei (dupa cele din Antalya), insa toate discuțiile anterioare nu s-au…

- Statutul regiunii Donbas si al Crimeei se numara printre cele mai dificile subiecte care trebuie abordate in tratativele dintre Kiev si Moscova si pentru care presedintele rus Vladimir Putin afirma ca vor fi necesare negocieri directe intre el si omologul ucrainean Volodimir Zelenski, noteaza vineri…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a convocat ședința de urgența a Consiliului Național de Securitate la Ankara in legatura cu situația din Ucraina, relateaza canalul turc NTV. Ședința va avea loc la Palatul Prezidențial la ora 11:00 (ora Moscovei). Pe linga reprezentanții agențiilor de aplicare…

- Președintele turc și omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, au in mana viitorul Bosniei și Herțegovinei, sfașiat de mișcarile secesioniste care amenința sa perturbe echilibrul fragil al Balcanilor. Recep Tayyip Erdogan este foarte activ in sudul Europei. Intre recenta sa vizita in Albania și intalnirea…