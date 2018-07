Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei discuta, joi, proiectul prin care intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului. Rectificarea prevede alocarea, pentru bisericile din Bucuresti, suma totala de peste 63 de milioane de lei.

- Intalnire de ultima ora la Palatul Victoria! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Culturii, George Ivașcu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar și vicepremierul Ana Birchall au fost chemați astazi de premierul Dancila la Guvern, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie. "Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv",…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Bruxelles, ca ambitia Romaniei in privinta noului cadru financiar multianual european este de a facilita discutiile, pentru ca negocierile sa fie incheiate inainte de alegerile parlamentare. "Ambitia…

- Fostul consilier prezidential George Scutaru a fost achitat luni de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care este judecat pentru spalare de bani. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania" a fost respinsa luni in plenul Senatului. In favoarea motiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 37 senatori, 70 au fost impotriva si…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații de presa, luni, incepand cu ora 19.30, la Palatul Cotroceni, informeaza Administrația Prezidențiala. Declarațiile șefului statului (Sursa: HotNews.ro Live Text) Astazi despre banii romanilor S-au publicat azi datele care arata execuția bugetara din primul…

- Premierul Viorica Dancila a venit joi dupa amiaza in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Anterior, tot in biroul lui Dragnea a avut loc o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider ALDE. Discutiile…