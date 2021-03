Stiri pe aceeasi tema

- 30 de parlamentari AUR vor protesta marți, 23 martie, la ora 09:00, in fața Ministerului Energiei, pentru a cere ministrului Virgil Popescu sa intervina urgent in rezolvarea problemelor arzatoare din domeniu, cum ar fi deblocarea carbunelui din Portul Constanța pentru repornirea Termocentralei Mintia…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a certat pe premier, pe Ludovic Orban și pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru ca nu au implementat masurile de sprijin pentru HoReCa și nici pe Masura 3 de sprijin, referitoare la capitalul de lucru, nu s-a facut nimic. “Pe de o parte venim cu restricții…

- Bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, dar nici nu multumeste pe toata lumea si, desi ministrii isi doresc cat mai multi bani de la buget, nu se poate pentru ca trebuie sa ne incadram in deficit, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Cand ai avut un deficit bugetar…

- Virgil Popescu, ministrul economiei, a anunțat, marți, ca populația nu mai este obligata sa plateasca racordurile la retelele de gaze naturale si energie electrica de la retea pana la limita de proprietate, informeaza News.ro , care citeaza Digi 24. Virgil Popescu a precizat ca masura a fost prevazuta…

- Investigația privind incidentul care a afectat alimentarea cu energie electrica a mai multor județe din nord-vestul Romaniei continua, iar despagubirea celor afectați trebuie facuta de cei vinovați, a declarat sambata, la Digi 24, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Condamnații din lotul DRAGNEA incep…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, vineri, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Florin Citu si ministrii propusi de PNL in cabinet. Este vorba de ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finantelor, Alexandru…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei a declarat, marti, 5 ianuarie ca proiectul de lege care defineste consumatorul vulnerabil din energie va fi aprobat cat mai curand, iar oamenii care au cu adevarat nevoie vor fi subventionati. „Consumatorul vulnerabil trebuia definit mai din timp si azi am avut o discutie…

- Perioada in care populatia poate alege un contract de energie electrica pe piata concurentiala s-ar putea prelungi daca Ministerul Energiei va interveni printr-un OUG in acest sens, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Anuntul vine in conditiile in care, de la 1 ianuarie piata se…