Discuții decisive. Coaliția se reunește, miercuri, pentru a stabili data alegerilor prezidențiale Urmeaza discuții decisive, la nivel de coaliție, in privința datei alegerilor pentru cea mai inalta funcție in stat, și anume scrutinul pentru fotoliul de la Cotroceni. Mai-marii PSD și PNL, formațiunile din actuala coaliție de guvernare, ar urma sa stabileasca, miercuri, data alegerilor prezidențiale. In cursul acestei zile va avea loc o ședința a coaliției, […] The post Discuții decisive. Coaliția se reunește, miercuri, pentru a stabili data alegerilor prezidențiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

