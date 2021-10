Președintele PSD este insoțit de Paul Stanescu, Vasile Dancu și Sorin Grindeanu, in timp ce din delegația PNL ar face parte, pe langa liderul partidului, vicepreședinții Dan Vilceanu și Rareș Bogdan.Cel mai probabil, potrivit surselor citate de Realitatea Plus, la intalnirea de taina n-ar participa și premierul desemnat, Nicolae Ciuca.. Intalnirea de la Vila Lac are loc la scurt timp dupa ce fostul premier Florin Cițu a calificat drept "un pas important inainte" faptul ca PSD vorbeste de un armistitiu pentru sustinerea noului guvern, chiar și pana la 1 februarie.