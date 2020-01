Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Baia Mare, ca le-a cerut colegilor din filiala judeteana sa pregateasca candidati buni pentru alegerile locale, insa nu exclude ca pentru Baia Mare si in judet formatiunea sa sa incheie si unele aliante."Am…

- Liderul județean al Uniunii Salvați Romania Gorj exclude o alianța cu PSD pentru turul doi al alegerilor locale din aceasta vara. Radu Miruța a reacționat dupa ce, vineri, Adrian Tudor a declarat ca Partidul Social Democrat este deschis unei ințelegeri cu Uniunea Salvați Romania. „Vom…

- Ludovic Orban a declarat, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL, ca in 2 februarie va avea loc Consiliul National al partidului in cadrul caruia va fi dezbatuta strategia pentru alegerile locale. "PNL a decis in reuniunea Biroului Executiv convocarea Consiliului National al partidului…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, sustine ca toti candidatii de primar ai formatiunii politice vor fi desemnati pana la 1 martie. El a mentionat ca pentru Bucuresti va fi realizat un sondaj de opinie amplu, in cadrul caruia vor fi testati posibili candidati din partid si din afara…

- ALDE ia in calcul sa faca ințelegeri punctuale cu PNL sau cu PSD pentru alegerile locale, au declarat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO.Liderii județeni ALDE și conducerea centrala a partidului s-au intalnit la sfarșitul anului trecut intr-o ședința naționala la Brașov. S-a stabilit,…

- Coordonatorul filialei judetene a Pro Romania Satu Mare, deputatul Octavian Petric, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca asteapta o decizie a Guvernului cu privire la modul de desfasurare a alegerilor, dupa care vor fi desemnati candidatii potrivit Agerpres. El a explicat ca Pro Romania…

- Raspunsul de baza este acela ca doar asa poate fi batut Mihai Chirica, actualul primar, care reuseste sa tina de partea sa undeva intre 15 si 20 la suta din votanti. Procentul acesta poate fi marit, daca va candida din partea unui partid politic, Pro Romania, sa spunem, sau chiar PSD, dupa ce Viorica…

