Stiri pe aceeasi tema

- La Jeddah, in Arabia Saudita, debuteaza, sambata, cea de-a doua intalnire la nivel de consilieri de securitate nationala si directori politici cu privire la principiile cheie ale pacii in Ucraina, bazate pe planul propus de presedintele Volodimir Zelenski – relateaza Ukrinform. Potrivit sefului adjunct…

- Arabia Saudita gazduieste discutii pentru gasirea unei cai spre pace in Ucraina. Reprezentanti ai Ucrainei, ai puterilor occidentale si ai tarilor dezvoltate, in curs de dezvoltare, printre care China si India, vor participa la discutii, dar Rusia nu a fost invitata la intalnirea din orasul Djedda,…

- In ziua a 528-a de razboi in Ucraina, are loc o intalnire internaționala la Jeddah, in Arabia Saudita, pentru discuții legate de posibilele principii ale unui acord de pace.Ucraina a inițiat aceste discuții, fara a invita Rusia, insa China și-a confirmat participarea in ultimul moment. Trimisul special…

- PIB-ul saudit a crescut cu 1,1% in trimestrul al doilea, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat luni Autoritatea Generala pentru Statistica din Arabia Saudita, fata de 3,8% in trimestrul precedent si 11,2% in aceeasi perioada a anului 2022. Sectorul non-petrolier, unde Arabia Saudita isi…

- Sa nu credeți ca participarea mea la summitul BRICS este mai importanta decat sa fiu in Rusia", a sustinut Vladimir Putin, potrivit Rador.Președintele rus Vladimir Putin, care nu va participa la un summit al BRICS in luna august, a declarat sambata ca nu crede ca o astfel de vizita ar fi mai importanta…

- Razboi in Ucraina, ziua 522. Presedintele ucrainean a afirmat, sambata, intr-un discurs de Ziua Fortelor Speciale, ca justitia va invinge, fapt de care sa ia aminte “fiecare criminal rus”, toti cei responsabili “de aceasta teroare impotriva Ucrainei”.

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski merge vineri, 7 iulie, in Turcia, dupa ce joi a facut doua vizite scurte in Bulgaria și Cehia. Liderul de la Kiev va discuta cu omologul sau, Recep Tayyip Erdogan, intalnirea avand loc cu cateva zile inainte de summitul NATO de la Vilnius, relateaza AFP, citata…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea intrevederi cu omologul sau american, Joe Biden, la summitul G7 de la Hiroshima, Japonia, a declarat seful sau de cabinet, Andrii Iermak, citat de AFP. Cei doi lideri urmeaza sa discute in special despre coalitia internationala vizand sa antreneze…