Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, aflata in vizita in Italia, a reiterat necesitatea ca romanii sa fie informati despre riscurile la care se expun cand se stabilesc si lucreaza in alta tara, se arata intr-un comunicat al MRP, transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei…

- Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, ii sfatuiește pe romani sa se informeze bine inainte de a pleca din țara, sa-și caute joburi cu contract de munca prin site-ul Eures, ca sa mearga la sigur. In plus, sa verifice daca firma de transport cu care calatoresc este autorizata. Prezenta…

- Ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat vineri, la Targu-Jiu, ca intentioneaza sa aiba o intalnire cu firmele care efectueaza transport international de persoane, urmand ca o lista cu transportatorii autorizati sa fie publicata pe site-ul ministerului si transmisa misiunilor…

- Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, va veni vineri, 8 iunie, la Targu Jiu. Oficialul din Guvernul Romaniei va avea o intrevedere la Colegiul National „Spiru Haret" din Targu Jiu c...

- sursa foto: adevarul.ro Campania Naționala „Informare acasa! Siguranța in lume!” ajunge joi, 24 mai a.c., de la ora 13:00, in amfiteatrul Post-ul Natalia Intotero, Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, vine la Liceul de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Studenții romani care invața in strainatate ar putea avea gratuitate cu CFR. Anunțul a fost facut, sambata, la Timișoara, de catre ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, care spune, deși nu știe cați tineri din Romania urmeaza cursuri universitare in strainatate, ca se cauta o…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero este deja faimoasa pentru indemnul prostesc adresat romanilor saraci: „Sa stea in tara! Sa-si ia trei meserii si sa munceasca!“. Doar ziua are 24 de ore deci incap exact trei norme intregi de cate 8 ore. Așa l-a convins fost invațatoare din…

- Romanii trebuie sa isi cunoasca drepturile, sa isi faca asigurari de sanatate si de viata si sa cunoasca legislatia privind protectia muncii, a afirmat vineri ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, aflata intr-o vizita in Italia. Potrivit unui comunicat al MRP, remis…