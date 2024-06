La finalul acestui an, masura plafonarii adaosului comercial va expira insa pana atunci ministrul Agriculturii se gandește sa puna pe lista ordonanței și toate alimentele romanești, asta pentru ca - spune el - adaosul comercial la alimentele romanești este mult mai mare fața de cel al produselor care vin din import.O prima varianta a acestui proiect de lege ar putea fi publicata in toamna. Pe de alta parte, experții sunt de parere ca, in realitate, plafonarea adaosului comercial a adus noi sumpiri și asta deoarece foarte mulți producatori fie au redus din gramaj, fie au scumpit celelalte alimente…