Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru bursele elevilor din Bistrița-Nasaud este de cinci ori mai mare in 2022, comparativ cu anul 2020 – a transmis șeful ISJ BN, prof. Mircea Cristian Nicula. Peste 4200 de elevi primesc burse de ajutor social. Nu mai puțin de 4932 de elevi din Bistrița-Nasaud vor primi burse școlare de merit,…

- Ordinul ministrului Educației privind criteriile de acordare a burselor pentru elevi in anul școlar 2022-2023 au fost publicate in Monitorul Oficial . Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, sunt eliminate bursele rurale pentru liceenii care invața in alta localitate și cele de merit pentru…

- Elevii saraci care merge la școala in alta localitate au fost lasați fara sprijin financiar de guvern. Bursa sociala destinata celor care se incadreaza in aceasta categorie a fost eliminata, anunța prim -vicepreședintele PMP Marius Pașcan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bursa sociala pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu in alta localitate, a fost eliminata de Ministerul Educației prin Ordinul de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, anunța Edupedu.ro. Decizia de a elimina toți elevii din mediul rural care sunt nevoiți sa mearga in alta localitate…

- Bursa sociala pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate a fost eliminata de Ministerul Educației prin Ordinul de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, relateaza Edupedu.ro. Decizia de a elimina dintre beneficiarii burselor de ajutor social toți elevii din mediul rural…

- Elevii de clasa a V-a nu mai primesc deloc burse de merit, potrivit ordinului de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022. Este vorba despre ordinul care reglementeaza criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar in acest an școlar, care a inceput pe 1 septembrie.…

- Criteriile pentru bursele elevilor au fost aprobate prin ordin de ministru / Elevii de clasa a V-a nu mai primesc burse de merit, iar pentru bursele de studiu și cele de ajutor social cererile se mai pot depune pana la finalul lunii septembrie

- In funcție de rezultatele școlare, elevii de la cursurile cu frecvența din invațamantul preuniversitar și universitar de stat beneficiaza de burse de merit și de studiu. Sorin Cimpeanu a declarat ca in prezent nu exisita mecanisme pentru a sancționa neplata burselor. Ministrul Educației a vorbit și…