- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ar urma sa incheie, luni, acorduri politice cu grupul minoritatilor nationale, PMP, USR, UDMR si ALDE, potrivit unor surse liberale, conform Agerpres.Conform surselor citate, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban va incheia acorduri politice…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sunt in discutii individuale cu 25 de parlamentari independenti si de la PSD, iar pentru ca Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina investirea noului Cabinet, vor fi demarate discutii individuale si cu parlamentarii de la Pro Romania…

- Liberalii au, sambata, o intalnire de gradul zero. Președintele Klaus Iohannis ii baga pe cei de la PNL in ședința și il "verifica la teme" pe premierul desemnat, Ludovic Orban, dupa patru zile de...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a inceput negocierile pentru formarea noului guvern. Misiunea nu e tocmai ușoara! Partidele care au semnat moțiunea de cenzura pun, in unele cazuri, condiții care se bat cap in cap.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca exista echipe de negociere care vor avea discutii si cu PSD, atât la nivelul celor doua Camere, cât si individual, cu parlamentarii care se vor arata dispusi sa sustina Executivul PNL.

- Plenul CSM dezbate la aceasta ora validarea concursurilor de promovare in functii de executie dar si in fuctia de sef la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Judecatorul Andreea Chis aratat ca in sistemul intern informatic nu ar fi fost incarcate documente esentiale ce…

- Ludovic Orban a declarat ca în prezent PSD nu mai are majoritate în Legislativ, precizând ca numarul aleșilor care s-au declarat în opoziție este de 241, chiar 243, daca sunt luați în calcul și independenții. Președintele PNL a adaugat ca vor fi negocieri și saptamâna…

- In perioada 12-15 septembrie, Tineretul Național Liberal (TNL) organizeaza Școala de Vara "Generatia ALTFEL", in stațiunea Venus, de pe litoralul Marii Negre. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent maine la eveniment. El va avea discuții cu liberalii despre strategia de urmat in urmatoarea perioada.Amintim…