Pre;edintele Roimaniei, Klaus Iohannis, a vorbit, joi, dupa Consiliul European, despre aderarea la Schengen in contextul in care președinția va fi preluata, anul viitor, de catre Suedia.

- Președintele Romaniei a declarat, dupa Consiliul European, ca vrea primirea țarii noastre in Schengen, cu drepturi depline, fara alte condiții, in 2023, dar sunt necesare numeroase discuții, iar acum nu e inca un calendar concret.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va ridica tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen in Consiliul European. „Voi ridica tema Schengen. (…) Este o data foarte clar ca noi, romanii, dorim sa fim parte in spatiul Schengen. Integrarea in Schengen ramane obiectiv principal”, a spus seful…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere, luni, la Bruxelles, cu ministrul federal pentru Afaceri europene si internationale al Austriei, Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea partii austriece,

- Consiliul European poate sa discute despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen la solicitarea țarii noastre, cu acordul Președintelui Consiliului European și a Președinției Consiliului UE, a afirmat duminica europarlamentarul Victor Negrescu.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca Romania continua toate demersurile pentru aderarea la spatiul Schengen. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca, dupa votul din Consiliul JAI, ”nivelul relatiilor diplomatice cu Austria va scadea”, dar demersurile pentru intrarea in Schengen vor…

- Consiliul JAI se va pronunța astazi in privința aderarii Romaniei la spațiul Schengen, autoritațile romane fiind hotarate sa ceara un vot in acest sens. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania va cere un vot pentru aderarea la spațiul Schengen in Consiliul JAI. „Suntem hotarați sa mergem pana la…

- „La fel de așteptata este și aderarea Romaniei la spațiul Schengen, un obiectiv important pentru țara noastra, inca din momentul aderarii la Uniunea Europeana. Mulțumim Franței pentru sprijinul acrdat in realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directa anunțata de președintele Macron cu ocazia…