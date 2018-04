Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dezmintit din nou, in Consiliul de Securitate al ONU, orice implicare in tentativa de otravire a unui fost spion rus si a fiicei acestuia, Yulia, potrivit AFP. Intr-o reuniune ceruta de Moscova, ambasadorul rus la ONU Vasili Nebenzia a subliniat ca ”Rusia nu are nicio legatura cu otravirea Skripalilor”.

- Rusia a avertizat Marea Britanie la Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite joi ca se "joaca cu focul" prin acuzarea Moscovei ca ar fi reponsabila pentru atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a dispus ca Marea Britanie sa-si reduca numarul diplomatilor la Moscova la nivelul celor pe care Moscova il are la Londra, tragand astfel o noua salva in razboiul diplomatic cu privire la otravirea lui Serghei Skropal, un fost spion rus, si a fiicei sale…

- Uniunea Europeana si-a exprimat „solidaritatea totala” fata de Regatul Unit in investigatia privind otravirea fostului spion rus, Sergei Skripal si a fiicei sale in Salisbury, scrie BBC.In cadrul unui comunicat, Consiliul pentru afaceri externe al UE condamna „actul ilegal si iresponsabil”…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…