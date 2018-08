Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, se va intalni saptamana viitoare la Geneva cu omologul sau rus, Nikolai Patrusev, cu privire la controlul armelor si rolul Iranului in conflictul sirian, a anuntat joi un reprezentant al administratiei americane, citat de Reuters. Aceasta reuniune este o urmare a controversatului summit organizat in iulie la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin. Donald Trump si-a atras critici pentru ca a spus ca nu are motive sa creada propriile sale servicii de informatii mai mult decat pe seful…