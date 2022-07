Stiri pe aceeasi tema

- Albania este in discutii cu NATO privind constructia unei baze navale la Porto Romano, un port in constructie pe coasta sa la Marea Adriatica, a declarat vineri prim-ministrul Edi Rama. Rama a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca Porto Romano, situat in apropiere de orasul de coasta Durres…

- „Un summit al liderilor Uniunii Europene si al liderilor din Balcani nu a reusit joi sa depaseasca impasul in ceea ce priveste candidatura de aderare la UE a Macedoniei de Nord si a Albaniei, chiar daca Ucraina si Republica Moldova urmau sa devina candidat oficial la aderare”. „Ceea ce s-a intamplat…

- SUA au aprobat vanzarea de echipamente navale in valoare de 120 de milioane de dolari catre Taiwan, care a salutat joi un acord ce va contribui la intarirea „pregatirii de lupta” a insulei, preocupata de „activitatile frecvente” ale Chinei din apropierea sa, relateaza AFP si Reuters. Vanzarea propusa,…

- Premierul albanez Edi Rama a anunțat, joi, ca Albania va solicita Uniunii Europene sa ii accepte candidatura independent de cea a Macedoniei de Nord. Cele doua țari urmau sa inceapa negocierile de aderare la UE la sfarsitul lui 2020, dar Bulgaria a blocat inceperea oficiala a demersului din cauza disputei…

- Premierul albanez Edi Rama a declarat joi ca tara sa va solicita Uniunii Europene sa ii accepte candidatura independent de cea a Macedoniei de Nord, care continua sa se confrunte cu vetoul Bulgariei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, au anuntat duminica serviciile de informatii britanice, informeaza Reuters. Rusia are in continuare capacitatea de a incerca o debarcare, dar o astfel…