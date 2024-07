Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți democrați de top pun presiune pe Joe Biden pentru a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, fiind ingrijorați ca acesta nu-l va putea invinge pe Donald Trump, relateaza presa americana, citata de agenția Reuters, noteaza Agerpres.ABC News a relatat ca liderul democratilor…

- Un reprezentant de prim-plan al Partidului Democrat, Adam Schiff, ii cere miercuri presedintelui Joe Biden sa-si retraga candidatura la un al doilea mandat, subliniind ca se indoieste de faptul ca seful statului il poate infrange pe Donald Trump, relateaza AFP, conform news.ro.

- E circ extrem de mare in tabara democraților din SUA! Democrații ii acuza pe cei mai apropiați consilieri ai lui Biden ca au ascuns gafele facute de președintele SUA in primul mandat, greșeli repetate și vizibile in toate relatarile de presa.

- Actorul George Clooney, un cunoscut susținator și donator al Partidului Democrat din SUA, a publicat un editorial in New York Times prin care ii cere lui Joe Biden sa se retraga din cursa prezidențiala.

- Un grup de lideri de afaceri, sponsori ai Partidului Democrat, i-au trimis vineri președintelui Joe Biden o scrisoare prin care il indeamna sa se retraga , ca urmare a prestației sale slabe la dezbaterea cu Donald Trump, informeaza The Washington Post.

- Joe Biden acorda primul interviu dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump, in timp ce numarul politicienilor democrați care ii cer președintelui sa se retraga din cursa pentru Casa Alba este...

- Toate cele trei publicații au gazduit, pe langa articolele de opinie ale analiștilor specializați pe politica, cate un articol asumat de boardurile lor editoriale, care... The post Cele mai mari trei ziare americane, New York Times, Wall Street Journal și Washington Post, ii cer lui Biden sa se retraga…

- Campania lui Joe Biden a fost pregatita sa-l propulseze pe liderul de la Casa Alba pentru un nou mandat, in confrutarea cu Donald Trump.In schimb, au fost impinși intr-un colț.Principalii oameni ai campaniei au fost blocați la un capat al camerei de dezbatere de o mulțime de reporteri joi seara. Au…