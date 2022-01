Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a avut, joi, o discutie telefonica cu secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, pe tema situatiei de securitate din zona Marii Negre, a prezentei NATO pe flancul estic, respectiv a suplimentarii prezentei SUA in regiune. ”Ministrul Apararii nationale, Vasile…

- Moscova apreciaza, joi, ca Statele Unite ale Americii nu au luat in calcul revendicarile ruse in domeniul securitatii si nu au raspuns pozitiv ”principalei” revendicari rusesti. Kremlinul vine cu aceste aprecieri, la o zi dupa ce americanii au raspuns acestor revendicari ruse care se afla in centrul…

- PSD a transmis, miercuri, ca nu este mulțumit cu forma ordonanței de urgența pe care Guvernul a adoptat-o ieri, in scopul limitarii creșterii facturilor la energie și gaze. “Miniștrii PSD au propus o soluție juridica prin care compensarea facturilor sa se aplice inca de la 1 ianuarie, varianta pe care…

- Ministerul de Externe al Marii Britanii a afirmat, sambata, ca are informatii potrivit carora guvernul rus planuieste sa “instaleze un conducator prorus la Kiev, in timp ce analizeaza daca sa invadeze si sa ocupe Ucraina”, relateaza CNN. Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraiev a calificat drept…

- Rusia incearca sa obțina retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a cerințelor sale de securitate, relateaza agenția de presa RIA Novosti . Propunerile Rusiei privind garanțiile de securitate cerute Occidentului includ retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, care s-au alaturat…

- Ministerul rus de Externe a anunțat vineri aceasta revendicare in ziua in care secretarul american de stat Antony Blinken se intalnește la Geneva cu omologul sau rus Serghei Lavrov pentru o noua tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters. Garanțiile de securitate…

- UE spera in continuare sa-l convinga prin dialog pe presedntele rus Vadimir Putin sa renunte la o eventuala invazie a Ucrainei, insa au inceput vineri sa pregateasca sanctuni ”grele” impotriva Moscovei, pentru a-l ”descuraja” si pentru a-si afirma credibilitatea in fata aliatilor lor americani, relateaza…

- Alianța NATO și Statele Unite au transmis marți ca Rusia va plati „un preț mare” daca va agresa Ucraina, cu ocazia reuniuni la Riga privind prezența trupelor rusești la granița cu Ucraina. In replica, președintele rus Vladimir Putin a transmis ca Rusia va fi fortata sa actioneze daca NATO va amplasa…