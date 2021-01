Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…

- Alexei Navalnii a fost arestat in Rusia, pentru ca ar fi incalcat masuri de control judiciar, la intoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența in Germania. Kremlinul a anuntat marti ca „nu va lua in considerare” cererile occidentale de a-l elibera pe opozantul rus Alexei Navalnii si a avertizat impotriva…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Rusia a spus marți ca a marit lista de oficiali europeni care nu au voie sa intre în țara, ca raspuns la sancțiunile ”inacceptabile” la adresa Moscovei pentru otravirea lui Alexei Navalnîi, transmite Reuters. Ministerul rus de externe nu a precizat numele oficialilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Ron Dermer, a îndemnat luni viitoarea Administratie Joseph Biden sa nu revina în Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, conform site-ului de stiri Axios.com, citat de Mediafax. În cadrul unei întâlniri cu ambasadorii…