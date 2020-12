Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca a avut, joi dimineata, la "o discutie informala" cu liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, si cu presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, care a avut loc in prezenta sefului statului, Klaus Iohannis. "Astazi dimineata, in prezenta presedintelui statului, am avut o discutie informala cu presedintii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, respectiv cu presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache. Concluzia intalnirii este ca sambata vom initia discutiile oficiale intre cele trei partide - PNL, USR-PLUS si UDMR - in vederea formarii unei majoritati…