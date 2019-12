Stiri pe aceeasi tema

- "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a reprezentantei diplomatice americane. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi…

- Sambata, la ora 15.00, ministrul Bogdan Aurescu il primeste pe noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Acesta isi va prezenta copiile scrisorilor de acreditare. In 21 noiembrie, avocatul Adrian Zuckerman a primit votul Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucuresti.…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE. Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american…

- Noul Ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, va fi primit, sambata, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, pentru a-si prezenta scrisorile de acreditare, anunța news.ro.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca, sambata, la ora 15.00, ministrul Bogdan Aurescu il primeste…

- Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București, informeaza site-ul oficial al instituției.

- Statele Unite al Americii vor avea un nou ambasador in Romania, Este vorba despre Adrian Zuckerman, cetațean american nascut in țara noastra. Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrain Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București,…

- Comisia de specialitate a Senatului american a dat avizul lui Adrian Zuckerman pentru a deveni ambasador in Romania.Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la București, informeaza Realitatea. Acesta a fost propus de președintele…