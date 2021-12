Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si Vladimir Putin si-au inceput marti dupa-amiaza (ora Romaniei) summitul online mult cerut de Moscova. Daca Washingtonul vrea sa evite o escaladare militara in Ucraina, Moscova intentioneaza sa-si anunte propriile „linii rosii” strategice.

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Presedintii Joe Biden si Vladimir Putin vor discuta, marti, prin sistem video-conferinta, a anuntat sambata seara Casa Alba. Aceasta discutie vine dupa ce secretarul de stat Antony Blinken a spus ca SUA au dovezi ca Rusia a facut planuri pentru un atac la scara larga asupra Ucrainei. El a adaugat ca…

- Kremlinul și un oficial al Casei Albe, au anunțat vineri ca președintele SUA, Joe Biden și cel rus, Vladimir Putin vor discuta, marți, intr-o teleconferința, pe tema conflictului de la granița Rusiei cu Ucraina, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

- Presedintele american Joe Biden si cel rus Vladimir Putin vor avea marti o intalnire la nivel inalt prin videoconferinta, au anuntat sambata Kremlinul si un oficial al Casei Albe. Discuția are loc intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Occident legate de Ucraina, relateaza agentiile…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a avertizat Moscova asupra ''erorii tragice'' pe care ar constitui-o orice ''aventurism militar'' la granitele Poloniei si Ucrainei, intr-un context de crestere a tensiunilor, relateaza AFP. ''Trebuie sa ne asiguram ca toata lumea intelege ca costul unor…