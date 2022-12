Stiri pe aceeasi tema

- „Nu putem avea viitor fara a respecta trecutul nostru. Drumul nostru catre Uniunea Europeana și NATO nu ar fi fost posibil fara actiunea intru libertate și democrație a Legislativului romanesc de dupa anul 1989.Sunt mahnit ca dupa doua decenii de revenire la democrație, oamenii batrani și cei bolnavi…

- „Revoluția nu s-a terminat la nivelul anului 1989. Erau tot felul de decizii care porneau de la vaful partidului comunist. Unii și-au pus piciorul in ghips, ca scuza, știind ce urma sa se intample, alții au luat decizii care nu trebuiau luate. Pana in 22 decembrie au fost 200 de morți, iar dupa aceasta,…

- Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie, a fost sarbatorita in toate orașele Romaniei, dar și in Parlamentul de la Chișinau. Cele mai importante manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei au fost cele de la București și Alba Iulia. Dar in fiecare oraș mare al Romaniei s-a organizat, la 1 decembrie…

- Show in fața stadionului Education City inainte de meciul dintre Uruguay și Coreea de Sud, din grupa H de la Campionatul Mondial. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Ovidiu Ioanițoaia, Dan Udrea, Remus…

- In luna octombrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.2% fața de octombrie 2021, atingandu-se un nivel de 745.855 unitați. Pe primele zece luni din 2022: Au fost inmatriculate 7.529.965 unitați, o scadere cu -8.1% fața de perioada similara din 2021 Au fost…

- Nu știm daca acest cuvant este de gen masculin sau feminin, așa ca presupunem ca organic se refera la alimentele produse de agricultura ecologica (AB). Acestea fiind spuse, ne ramane doar sa lamurim multe alte contradicții din jurul acestui concept al unei agriculturi sanatoase. Fara substanțe chimice,…

- Romanii n-au ce baga in priza! Cel puțin acesta este mesajul transmis de Reuters, care noteaza la ce capitol batem Europa, dar cu ce sacrificii… Romanii consuma cel mai puțin, pe cap de locuitor, din Uniunea Europeana, arata Reuters . Georgeta Ichim, pensionara și vaduva, in varsta de 67 de ani,…

- „Vreau sa va vorbesc despre libertate. Aveam 16 ani la caderea regimului comunist. Deși poate voua nu va mai spune multe, e momentul zero al democrației romanești. momentul cand totul a devenit posibil - inclusiv faptul ca astazi vorbim liber și putem spera fara limite. Au urmat de atunci cateva etape…